FETÖ'nün ablaları adliyeye sevk edildi

Mersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına İl ablası ile örgütün gizli haberleşme ağı olan 'Bylock' kullandıkları iddia edilen 25 kişi adliyeye sevk edildi

Dün gece gözaltına alınan FETÖ'nün gizli haberleşme ağı 'Bylock' kullandığı tespit edilen bir kişinin 16 Nisan'da yapılacak olan referandum da merkez Toroslar ilçesinde HDP'nin asil üyesi olarak görevlendirildiği öğrenildi



MERSİN - Mersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda göz altına İl ablası ile örgütün gizli haberleşme ağı olan 'Bylock' kullandıkları iddia edilen 25 kişi adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün kadın yapılanması ve gizli haberleşme ağı olan 'Bylock' kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Başsavcılık, örgütün il ablası olarak görev yapan A.A. isimli şüpheli ile birlikte 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda örgütün il ablası A.A. ile bylock kullandığı belirlenen F.G., C.T., Ç.S., A.A., E.Y., H.D., H.K., N.C., R.E., R.G., S.G., S.D., Ü.D., U.B., C.T., R.B., S.A., S.Y., A.T.Ö., D.A., M.A.G, L.T, İ.T. ve F.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Bugün emniyetteki sorguları tamamlanan 7'si kadın 26 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan dün akşam gerçekleştirilen operasyonda Bylock kullandığı belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. Şahsın 16 Nisan'da yapılacak olan referandum da merkez Toroslar ilçesinde HDP'nin asil üyesi olarak görevlendirildiği öğrenildi. Şahsın emniyetteki ifadesinin sürdüğü öğrenildi.