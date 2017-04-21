FETÖ'nün 'abi' yapılanmasına operasyon

Operasyonda 9 kişi 'FETÖ abisi' iddiasıyla adliyeye sevk edildi



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 'FETÖ abilerine' yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün 'Abileri' oldukları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra polis ekipleri tarafından Tekirdağ Adliye'sine sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

(HLD-