Fetö'nün 'Abi' Yapılanmasına Operasyon

Tekirdağ'da FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün 'abileri' oldukları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra polis ekipleri tarafından Tekirdağ Adliyesine sevk edilen 9 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - TEKİRDAĞ