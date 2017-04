Fetö'nün 2013'te Bursa'daki Himmet Hedefi 554 Milyon Lira

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 2013'te kentteki "himmet" hedefinin 554 milyon lira olarak belirlendiği ifade edildi.



FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 80 sanık hakkında hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince iddianamede, örgütün il imamı Cansun Sarıyıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantılardaki yıllık himmet hedefi ile hedefi yerine getiremeyen memur ve iş adamlarına yapılan tehditlere ilişkin detaylara yer verildi.



Örgütün, çeşitli ortamlarda iş adamları ve örgüte yakın isimlerle toplantılar yaptığı, bu toplantılarda sık sık bu kişilerden himmet adı altında para istediği belirtilen iddianamede, "Işık" isimli gizli tanığın şu ifadeleri yer aldı:



"Yiğit kod adlı Yusuf Bahri Kaş (firari) tarafından bizlere verilen bilgiye göre, Bursa il sorumlusu Cansun Sarıyıldız tarafından, il mütevelli heyeti için 35 milyon, Osmangazi ilçesi için 21 milyon, Nilüfer ilçesi için 21 milyon, Yıldırım ilçesi için 21 milyon, İnegöl ilçesi için 23 milyon, Mustafakemalpaşa ilçesi için 18 milyon, Mudanya ilçesi için 12 milyon, Keles ilçesi için 5 milyon, Orhaneli ilçesi için 5 milyon, Gemlik ilçesi için 7 milyon, Yenişehir ilçesi için 11 milyon, Orhangazi ilçesi için 7 milyon, Karacabey ilçesi için 13 milyon, Büyükorhan ilçesi için 3 milyon, Kestel ilçesi için 5 milyon, örgüt yapılanmasında Bursa'ya bağlı Bilecik'in Bozüyük ilçesi için 7 milyon, örgütün il kadın yapılanması ile yapıya ait ve yapı güdümünde faaliyet gösteren şirket ve kurumlar için ise 150 milyon olmak üzere Bursa'da 2013'te 554 milyon lira himmet toplanacağı bizlere söylendi."



"Konulan hedef kesinlikle tutturulur"



İddianamede, örgüt adına himmet toplama yetkisi bulunan kişilerle ilgili bilgi veren "Orhan" isimli gizli tanık ise görevlendirilen kişilerin para verecekleri tespit ettiklerini ve bunların üzerine gidildiğini anlattı.



Himmet verecek kişilerin konumuna göre örgütün üst düzey sorumlularının görüştüğünü belirten gizli tanık, ifadesinde, şunları kaydetti:



"Bu kişilerle görüşecek abiler belirlenir. Bağış alma işlemi gerçekleştirilir. Cemaatin il sorumlusu Cansun Sarıyıldız, her yıl il genelinde ne kadar himmet, burs ve kurban parası alınacağını belirleyerek bir hedef koyar, bu hedef ilçe, mahalle, köy yani hücre sorumlu abilerin sorumlu oldukları vatandaşların maddi imkanına göre değişiklik arz eder. Hedef konulurken kazancın üçte biri gözetilerek hedef konur. Bu anlamda Cansun Sarıyıldız ve yardımcıları cemaate yakın esnaflara, 'Ben sana şu iş imkanını sağladım, sen de örgüte bu kadar para vereceksin' şeklinde düzenleme yaparlar. Devlet memurları, özel sektörde çalışanlar, işçi kesimi gibi maaşa tabi insanlardan genelde maaşının yüzde 10'u oranında para toplanır. Eğer bu insanlar belirlenen hedefi bir şekilde yerine getirmezlerse memursa çalıştıkları birimde rencide edilir, itibarsızlaştırılır. Gerekirse yer değişikliğine tabi tutulur. Keza büyük küçük iş adamları da aynı yöntemle üstü kapalı tehdit edilir. Konulan hedef kesinlikle tutturulur. Paranın hepsi toplanır."



Gizli tanık, örgüte ait marketlerden sadece ramazan ayında 12 milyon liralık ramazan paketi alınması hedefi belirlendiğini ve bir iş adamının, çeşitli yöntemlerle, 40 ile 70 lira arasında değişen paketlerden bin adet almasının sağlandığını aktardı.