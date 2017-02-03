Fetö Mensuplarının Yargılanacağı Salon Hazır

Adana'da, darbe girişi ve Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında açılan davalara ilişkin duruşmaların görüleceği 420 metrekarelik 375 kişi kapasiteli salon yapıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 10 savcının görev yaptığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ/PDY'ye ilişkin kentte yürütülen soruşturmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, soruşturmalar kapsamında 95 ayrı dosyada 773 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamelerin terör suçlarına bakan ihtisas mahkemeleri olan Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Adana 11. Ağır Ceza Mahkemelerine gönderilerek dava açıldığı aktarıldı.



Mahkemelerin mevcut durumlarının yetersiz olması nedeniyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi binasında 420 metrekarelik duruşma salonu yapıldığı belirtilen açıklamada, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli, yaklaşık bir ay süren çalışma sonucunda salonu duruşma yapmaya hazır hale getirdi. Koltuk, masa, sandalye gibi malzemeleri Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda temin edildiği salon, 175 sanık, 80 avukat, 120 izleyici olmak üzere toplam 375 kişilik olacak şekilde düzenlendi." ifadesi kullanıldı.



FETÖ'nün finans ayağına yönelik ilk duruşmanın 6 Şubat'ta görüleceği salona tutuklu sanık, hakim ve savcı ile izleyici olmak üzere üç bölümden giriş sağlanacağı vurgulanarak şöyle devam edildi:



"Farklı şehir veya lokasyonlardaki mahkemelerle iletişimi sağlayacak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ve profesyonel ses ve görüntü sistemleri gibi teknik cihazlarla donatılan salona, yaklaşık 15 metrekarelik ekran yerleştirildi. 2 kameranın bağlı bulunduğu ekran sayesinde, söz isteyen kişilerin, duruşmayı takip edenlerce rahat bir şekilde izlenmesi sağlanacak."



Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliği suçlarından açılan davaların Ceza Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca adil, etkin ve seri şekilde yürütülebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.