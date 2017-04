Fetö Medyasındaki Algı Yönetimini Sağlayan İmam Ekrem Dumanlı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesi darbeyi önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddiasıyla 17 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheli Ekrem Dumanlı'nın basın yayın u¨zerinden gerc¸ekleri degˆil o¨rgu¨tu¨n amacına go¨re bilgi edinmesini sagˆlayan "örgüt imamı" oldugˆu belirtildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin örgütsel konum ve bağlantılarına ilişkin tespitlerde bulunuldu.



İddianamede, Zaman gazetesinin reklam filmiyle, o¨rgu¨t lideri Gülen'in haberles¸me ve talimat iletim yo¨ntemlerinden "s¸ifreli ve bilinc¸altı mesaj verme" yo¨ntemiyle, darbe giris¸imi o¨ncesinde toplumsal algı zemini yaratmaya çalışıldığı belirtildi.



Gu¨len bir bebegˆe ait go¨ru¨ntu¨nu¨n bulundugˆu reklam filminin 5 Ekim 2015'te yayınlandığı anımsatılan iddianamede, bu reklamle darbe girişimi arasındaki su¨renin bebegˆin dogˆum tarihi olan 9 ay 10 gu¨ne denk geldiği kaydedildi.



Darbe giris¸iminin bas¸arılı olması halinde sıkıyo¨netim ilanıyla sokagˆa c¸ıkma yasagˆının getirilerek u¨lke genelinde olus¸acak go¨ru¨ntu¨nu¨n reklam filminde insansız sokaklar olarak gösterildiği anlatılan iddianamede, darbe giris¸imi olayında TBMM bas¸ta olmak u¨zere bir kısım yerles¸im yerlerinin ve kamu kuramlarının bombalanmasıyla reklam filminde kullanılan savas¸ ve tehdit durumunda uyarı amac¸lı c¸alınan siren seslerinin benzerlik gösterdiği aktarıldı.



Reklam filmiyle TSK içine sızmış örgüt mensuplarına mesaj



İddianamede, reklam filminde gazetenin logosu ekrana gelirken duyulan top sesinin filmde go¨sterilen yerles¸im yerini bombaladıgˆı algısını vermesi nazara alındıgˆında darbe giris¸imiyle reklam filminin benzerlik go¨stermesinin tesadu¨f olamayacagˆı, darbe sonrası do¨nem ve darbe giris¸imin hedef aldıgˆı siyasal iktidara kars¸ı kamuoyu ve toplumsal algı zemini olus¸turma amacı tas¸ıdıgˆı aktarıldı.



Reklamın yayınlanmasından 9 ay 10 gu¨n sonra o¨rgu¨te mensup bir kısım asker s¸ahıslarca darbe giris¸iminde bulunuldugˆu, reklam senaryosunu hazırlayan kis¸iler arasında bulunup hakkında yakalama emri du¨zenlenen firari Ekrem Dumanlı'nın reklamın yayınlandıgˆı tarihte darbe iması ve tero¨r o¨rgu¨tu¨yle ilgili sorus¸turmalar yu¨ru¨ten savcılar ve davalarına bakan hakimler bas¸ta olmak u¨zere kamu go¨revlileri ile mevcut hu¨ku¨meti tehdit eden nitelikteki ko¨s¸e yazısını kaleme aldıgˆı anlatıldı.



Somut olayda s¸ifreli mesaj go¨nderme yo¨nteminin TSK ic¸erisine sızmıs¸ tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensuplarına mesaj go¨nderme amacı tas¸ıdıgˆının, darbe giris¸imi sonucuyla birlikte ele alındıgˆında bariz oldugˆu, darbe giris¸imi faaliyetinin bagˆlantılarının des¸ifre edilmesine devam edildigˆi belirtilen iddianamede, eylemlerin o¨ncesinden planlı, sistemli ve gizliligˆe azami riayet edilerek gerc¸ekles¸tirildigˆinin anlas¸ıldıgˆı kaydedildi.



"FETÖ'nün algı yönetimini sağlayan Ekrem Dumanlı"



Şüphelilerin örgütsel konum ve bağlantılarına ilişkin tespitlerde bulunulan iddianamede, şu¨pheli Ekrem Dumanlı'nın FETO¨'nu¨n yazılı basın yayın u¨zerindeki algı yo¨netimini, o¨rgu¨t ideolojisinin kitlelere as¸ılanmasını, Tu¨rkiye'de olup bitenlerin örgu¨tu¨n go¨zu¨nden ve yararına servis edilmesini, bir olayın o¨rgu¨t lehine dezenformasyonunu, topluma gerc¸eklerin c¸arpıtılıp aktarılmasını, toplumun gerc¸ekleri degˆil o¨rgu¨tu¨n amacına go¨re bilgi edinmesini sagˆlayan imamı oldugˆu belirtildi.



İddianamede, şüpheli Ahmet Altan'ın Taraf gazetesindeki yazılarına son vermesinin ardından 7 Ekim 2015'te gazeteciligˆe geri do¨ndu¨gˆu¨ ve tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n yayın organı olan, o¨zellikle "fuatavni" isimli sosyal medya hesabının propagandasının yapıldıgˆı, imtiyaz sahibi ve genel yayın yo¨netmenligˆini tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n yo¨neticilerinden Said Sefa'nın yaptıgˆı "haberdar.com" isimli sitede yazmaya bas¸ladıgˆı anlatıldı.



Alaaddin Kaya, Ahmet Altan'ı arayarak bağırdı



Nurettin Veren'in savcılıkça alınan ifadesinde, "Kendisinden sonraki do¨nemde yapılanmanın medya unsurunun en güc¸lu¨ adamının

Alaaddin Kaya oldugˆunu, u¨lkede faaliyet go¨steren medya mensupları ile Fetullah Gülen arasındaki ilis¸kiyi bu s¸ahsın sagˆladıgˆını, bu kapsamda Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak gibi gazetecilerin Gülen'le arasındaki ilis¸kiyi sagˆladıgˆını ve kendilerinin Alaaddin Kaya ile sık olarak go¨ru¨s¸tu¨klerini bildigˆini" şeklindeki sözleri iddianamede yer aldı.



İddianamede, tanık ifadelerinden yola çıkılarak 2012 Mart ayında şüpheli Ahmet Altan'ın kapatılan eski Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi Alaaddin Kaya ile bir diyaloğunu köşe yazısı haline getirdiği anlatılan iddianamede, köşe yazısında Kaya'nın kendisine Fetullah Gülen'in "Ergenekon'dan tutuklanan birisi ic¸in u¨zu¨ldu¨gˆu¨nu¨ ama mu¨dahale etmedigˆini" so¨yledigˆi, buna sinirlenen Kaya'nın Altan'ı arayıp bagˆırdığı ve yazıyı degˆis¸tirmesini istedigˆi kaydedildi.



Bunun u¨zerine Altan'ın ertesi gu¨n örgütü kastederek o¨zu¨r diledigˆi ve "Sırat ko¨pru¨su¨nde sizi sırtımda tas¸ırım" s¸eklindeki yazıyı Taraf gazetesinde yazdıgˆı dile getirilen iddianamede, bu tarihten sonra Taraf gazetesinin AK Parti hu¨ku¨metine kars¸ı durus¸unun keskinles¸meye bas¸ladıgˆı anlatıldı.