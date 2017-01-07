FETÖ Mağduru 976 Pilottan 931'i Yapılan Testlerden Geçti!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 15 Temmuz sonrasında ihraç edilen personellerle birlikte aktif pilot sayısının yüzde elliye yakın bölümünü kaybetmişti.

931 PİLOT UÇUŞA YETERLİLİK VE KUVVET TESTLERİNDEN GEÇTİ

İlk etapta, geçtiğimiz dönemlerde FETÖ kumpasları ile görevden uzaklaştırılan 1040 eski pilot göreve çağrıldı. NTV'nin haberine göre, 976 pilot bu çağrıya uydu ve 931 kişi uçuşa yeterlilik ve kuvvet testlerini geçti.

TSK'NIN PİLOT İHTİYACI KARŞILANACAK

Pilotlar üçyüzerli gruplar halinde eğitime alındı. Pilotların göreve başlamasıyla birlikte, silahlı kuvvetlerin muharip pilot ihtiyacı da önemli oranda karşılanmış olacak.