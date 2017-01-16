FETÖ lideri terörist Gülen'den suikast tehdidi

FETÖ lideri teröristbaşı Gülen, internet üzerinden örgüt üyelerine yeni talimatlar yayınladı.

Pensilvanya'da saklandığı delikten yaptığı konuşmayla, son zamanlarda FETÖ üyelerinin sık sık dillendirdiği "muhalif bir siyasiye suikast düzenlenecek" propagandasına destek verdi.

Konuşmalarında sık sık militanlarına şifreli mesajlar verdiği bilinen Gülen, bu sefer şifre kullanma zahmetine bile girmeden açıktan açığa suikast planlarını açıkladı.

İTİRAFÇI BİR FETÖ'CÜ YA DA SİYASİ BİR KİŞİLİK

'Kulağına gelen bilgilere göre' Türkiye'de çok ses getirecek bir suikast düzenleneceğini söyleyen terörist Gülen, "Öyle bir suikast ki, zahiren bazı siyasîleri ve itirafçı kılıklı müfterîleri hedefe koyacaklar" diyerek şunları söyledi:

Şimdi ise ayağa düşmüş bir şey var: MHP'den mi, CHP'den mi, bir insanı öldürtmek suretiyle bir de onlarda Hizmet Hareketi'ne karşı antipati uyarma… Doğrudan doğruya, karar alınmış; sadece maktulü belirleme kalmış. "Kimi yaparsak, isabetli davranmış oluruz?!. Kimi yaparsak turnayı gözünden vurmuş oluruz?!." Maktulü belirleme mevzuu kalmış sadece. Bu da ayağa düşmüş, dillere düşmüş.

KAÇAK FETÖCÜ DE AYNI ŞEYLERİ SÖYLEMİŞTİ

FETÖ'nün medya ayağındaki yöneticilerinden olan ve 15 Temmuz'dan bir hafta önce Türkiye'den kaçan terörist Tarık Toros da geçtiğimiz günlerde lideriyle benzer bir açıklama yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde, suikast yapılacağı ihbarı üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edilmesini tehditlerine dayanak olarak gösteren Toros, "Anayasa görüşmelerine doğru, muhalefet liderlerine suikast ihbarı mühimdi. CHP ve MHP liderlerine zırhlı araç tahsisi de. Ankara'dan iyi haber alan bir kaynağım, Meclis'te görüşmelerin kızıştığı şu günlerde, bir siyasi suikast olasılığının arttığı üzerinde durdu" demişti.

FETÖ lideri tehdidinde "Kimi yaparsak turnayı gözünden vurmuş oluruz" ifadesini kullanırken, Toros da benzer şekilde "suikastla bir taşla iki kuş vurulabilir" demişti.