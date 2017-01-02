FETÖ Lideri Gülen, ABD'den Nasıl Destek Aldığını Anlattı!

FETÖ lideri Fetullah Gülen son yayınlanan konuşmasında ABD'den nasıl destek aldıklarını itiraf etti.

"İMKANLARIM VAR, SİZE YARDIMCI OLURUM"

Gülen, "Şu ABD'de bir tane değil birkaç tane seviyeli yabancı gelip, 'Benim falan yerde evim var. Bu evimde bedava oturabilirsiniz. Mali bir sıkıntınız olduğu zaman benim de imkanlarım var size yardımcı olurum diyor" diyerek örgüte verilen desteği açıkladı.

FETÖ'YE DESTEK VERENLER KİM?

Bu itirafla beraber akıllara, "FETÖ'ye destek olan seviyeli kişiler kim ve neye karşılık bu açık desteği veriyorlar?" sorusu geldi.