Fetö Kara Paraları Şirket ve Vakıf Üzerinden Aklamış

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün kara paralarının bazı vakıf ve şirketler aracılığıyla aklanmasına ilişkin detaylara yer verildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Vali Harput'un da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu, 13'ü tutuksuz, 12'si firari 59 sanık hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan ve Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz yargılanan iş adamlarından bazılarının incelenen banka hesaplarıyla ilgili detaylar dikkati çekti.



İddianamede, "para kasaları"na ilişkin "Orhan" adlı gizli tanığın, "Örgütün büyük miktardaki para kasaları M.K, F.K, A.F.E, T.B, A.Y. ve İ.S. ile E.K, firmaları adına hesap açtırarak, ihracat-ithalat yapmış gibi işlem yaparak örgüt paralarını aklarlar. Ayrıca, stratejik işlerini de bu kişiler ve bu kişilere ait firmalar çözerdi." ifadelerine yer verildi.



Bazı firmalar tarafından yapılan "himmet" adı altındaki bağışların, örgüte bağlı vakıflara aktarıldığı vurgulanan iddianamede, "Ahenk Kozmetik Pazarlama AŞ firmasının, Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfına 2011-2013 döneminde 20 çekle 230 bin 473 liralık bağış yaptığı, bu bağışların himmet parası olduğu, Türkiye'nin değişik sektör ve kentlerinden keşidecilerin farklı çekleri ciro ederek vakfa aktardığının anlaşıldığı, diğer bir deyişle kara para aklayarak FETÖ'ye finansal destek sağladığı tespit edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.



Bazı vakıfların hesap hareketlerine de yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Bursa ve dışında faaliyet gösteren ağırlıklı ticari firmaların ve ortaklarının, nakdi ve çek olarak yaklaşık 40 milyon liralık yüksek tutarı, ticari hayatın olağan akışına aykırı olarak FETÖ/PDY çatısı altında faaliyet gösteren ve kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfına aktardıkları tespit edilmiştir. FETÖ/PDY çatısı altında faaliyet gösteren Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı yöneticileri ile bağış yapan firma ve ortaklarının bankalardaki kara para trafiği de mercek altına alınmış olup, bu kapsamdaki kişi ve firmalar tespit edilmiştir.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen vakıfta yapılan aramalarda ele geçen defter, evrak, belge üzerinde ilk yapılan incelemede, vakfın eski mütevelli heyeti başkanı tutuklu Hilmi Gülcemal'in vakıftaki odasındaki aramalarda ele geçen 6. ve 7. sıra nolu dokümanlarda da Bursa'da faaliyet gösteren, listedeki firmalarla bağlantıları yani 'himmet' adı altında çek, nakit ve senet tahsil işlemlerinin 'zimmet' başlığı altında belirtilen kişilerce yürütüldüğü anlaşılmıştır."



Bir kişide 250 milyon liralık kara para



İddianamede, tutuksuz yargılanan ve örgütün "para kasaları"ndan iş adamı F.K'nin, banka hesaplarının incelenmesiyle oluşturulan bilirkişi raporunun sonuçlarına ilişkin şu detaylara yer verildi:



"F.K'nin banka hesapları incelendiğinde himmet çeklerinin, kara paranın, elden ve takastan tahsili yoluyla toplam 250 milyon 467 bin 248 liralık olduğu görülmüştür. Ticari olmayan ve gerçek kişi mevduat hesabı üzerinden yüksek tutarda 'himmet' adı altındaki bu kara paranın, F.K'nin banka mevduat hesaplarında, şirketleri üzerinden aklandığı, bu eylemlerle kara paraların da FETÖ/PDY'nin talimatı ile bu örgütün sahibi olduğu firmalara ve üyesi olan kişilere aktarıldığı, diğer bir deyişle FETÖ/PDY'nin finansmanında kullandığı tespit edilmiştir."