Fetö İnsanları Mankurt Yapıyor"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Beyinlerini yıkadıkları kadroları FETÖ bağlantılı kurum ve kuruluşlar ile devlet bürokrasisinin kılcal damarlarına kadar yerleştiren bu örgütle temas içinde bulunduğu bilinen herkesin yakından takibi ve incelenmesi gerekir. Bu bağlamda, FETÖ iltisaklı kuruluşların Türk ve Azerbaycanlı tüm personelinin mercek altında tutulması gerektiğine inanıyorum" dedi.



Kahraman, resmi temaslarda bulunduğu Azerbaycan'da, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Artur Rasizade ve Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile ayrı ayrı görüştü.



Azerbaycan Milli Meclisinde gerçekleştirilen görüşmede konuşan Asadov, TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Konseyi ve Türk Akademisi gibi kurumların Türk dünyasını birbirine daha da yaklaştırdığını söyledi.



Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinden ve iki ülkenin birbirine verdiği destekten bahseden Asadov, "Son zamanlarda meydana gelen terör olayları bizi tedirgin ediyor. Türk hükümetinin er geç bu konunun sonuna gideceğine eminim. Terör konusunu sonuna kadar gitmek ve bitirmek lazım. Bu konuda her zaman Türkiye'nin yanındayız." dedi.



TBMM Başkanı Kahraman, konuşmasında iki ülkenin işbirliğinin bölgeye verdiği faydalardan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve diğer ülkelerle gerçekleştirilen üçlü mekanizmaların öneminden, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın hayata geçirdiği enerji ve ulaştırma projelerinin katkılarından bahsetti.



"FETÖ; DAEŞ, PKK ve PYD gibi sinsi ve tehlikeli bir örgüt"



Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimine sahne olduğunu hatırlatan Kahraman, şöyle konuştu:



"Ancak Türk halkı bu girişimi püskürterek tüm dünyaya bir demokrasi dersi vermiştir. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ); DAEŞ, PKK ve PYD gibi sinsi ve tehlikeli bir örgüt. Bununla mücadele uzun zaman alabilir ama mücadelenin uzunluğu istikrarımızı önlememelidir. Beyinlerini yıkadıkları kadroları FETÖ bağlantılı kurum ve kuruluşlar ile devlet bürokrasisinin kılcal damarlarına kadar yerleştiren bu örgütle temas içinde bulunduğu bilinen herkesin yakından takibi ve incelenmesi gerekir. Bu bağlamda, FETÖ iltisaklı kuruluşların Türk ve Azerbaycanlı tüm personelinin mercek altında tutulması gerektiğine inanıyorum."



Dağlık Karabağ sorununu kendi sorunları olarak gördüklerini ve sorunun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırları temelinde gecikmeksizin çözümlenmesi gerektiğini vurgulayan Kahraman, "Ermenistan'a İskender füzeleri yerleştirilmesinin ve Rusya ile Ermenistan arasında ortak askeri güç oluşturulmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmasının da hem sürece hem de bölgesel istikrarın tesisine katkı sağlamadığı açıktır." ifadelerini kullandı.



Kahraman-Rasizade görüşmesi



Başbakanlıkta Artur Rasizade ile gerçekleştirilen görüşmede konuşan Kahraman, TÜRKPA'nın faaliyetlerinden bahsederek, Türk dili konuşan diğer ülkelerin de kuruma katılması için daha fazla ve verimli çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.



Rasizade ise iki ülke arasındaki tarihi kökler ve dostluk ilişkilerinden bahsederek Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlattı.



Dünyada yaşanan gelişmeler dikkate alındığında Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin daha da pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Rasizade, Kahraman'ın ziyaretinin ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.



Rasizade, "Maalesef Özbekistan ve Türkmenistan TÜRKPA'da yok. Bu, bir taraftan diğer ülkelere daha fazla fayda sağlamamız için daha çok çalışmamız gerektiğini, diğer taraftan da İslam dünyasında maalesef farklı düşüncelerin olduğunu ortaya koyuyor" dedi.



Kahraman-Tursunbekov görüşmesi



İsmail Kahraman, bugün açılışını yaptıkları TÜRKPA hizmet binasında Kırgızistan Meclis Başkanı Tursunbekov ile bir araya geldi.



Kırgızistan'ın ata vatanlarının bir parçası olduğunu söyleyen Kahraman, Kırgız ve Türk halklarının kardeş olduğunu vurguladı. Kırgızistan'ın Orta Asya coğrafyasında demokrasi örneği bir ülke olduğunu belirten Kahraman, Türkiye olarak Kırgızistan'ın demokratikleşmesine her zaman önem verdiklerini ve desteklediklerini vurguladı.



Türkiye'de son dönemlerde yaşanan gelişmelerden ve FETÖ'nün darbe girişiminden bahseden Kahraman, "FETÖ lideri iyi maskelenmişti. Kendini Mehdi kabul ediyor. Geceleri Peygamber'le konuştuğunu iddia ediyor. 15 Temmuz'da maske düştü. Bunlar sahip oldukları okullarda çocukları kendilerine çekerek anne babadan koparıyor. Bunlar piyon olarak bulundukları ülkelerde bir yerlere gelip bulundukları yeri bağlı oldukları yere bağlamak isterler. Biz diyoruz ki Maarif Vakfımızla o okulların (Kırgızistan'daki FETÖ okulları) kalitesinin üstünde güzel bir eğitim sistemi kuralım ve birbirimize yardımcı olalım. FETÖ insanları mankurt yapıyor. Bir mankurt yapıyor ki 'Git Rusya'nın Türkiye büyükelçisi vur' diyor. O da geliyor, çekiyor tabancayı, katlediyor. FETÖ budur" dedi.