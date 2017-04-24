Fetö İddiasıyla Dolandıran Şüpheli Yakalandı

ISPARTA'da adının FETÖ/PDY soruşturmasında geçtiğini söylediği kadını 15 bin lira ve 5 bin euro dolandıran kadın şüpheli, Karaman'da yakalanarak tutuklandı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, adının FETÖ/PDY soruşturmasında geçtiğini iddia edilen bir kadından 15 bin lira ve 5 bin euro dolandırıcılık olayına karışan kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu şüphelinin Saide Y. olduğunu belirledi. Saide Y.'nin Karaman'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, Karaman Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen ortak operasyonda şüpheliyi dün gözaltına aldı. Isparta'ya getirilen Saide Y. ifadesinin ardından tutuklandı.



Saide Y.'nin daha önce Denizli, Uşak ve Antalya'da da dolandırıcılık olaylarına karıştığı ve suç kaydının olduğu belirtildi. - Isparta