Fetö İddianamesi: "Fuat Avni Hesabının Kurucusu Said Sefa"

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik 29 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "Fuat Avni" hesabının kurucusunun şüphelilerden Said Sefa olduğu, "Ters algı yapılarak örgüt mensuplarının zaman zaman eleştirip zaman zaman da söylemlerini tekrar ettikleri, ancak her iki halde de örgütün 'proje hesabının' adını topluma duyurarak tanıtımını yaptıkları" anlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından darbe girişiminin ardından, 29 medya mensubuna yönelik hazırlanan 196 sayfalık iddianamede, kapatılan Samanyolu Televizyonu'nda yayınlanan 'Şefkat Tepe' ve 'Tek Türkiye' dizilerinden bazı bölümlerin çözümleri ile Tahşiye Kumpas davasından tutuklu Hidayet Karaca'nın FETÖ lideri ile olan telefon görüşmesi kayıtlarına yer verildi.



Twitter'daki Fuat Avni adlı hesaba ve bu hesaptan yapılan paylaşımların anlatıldığı iddianamede, "Fuat Avni hesabı açıldığı gün itibarıyla yaklaşık 230 kişi tarafından takibe alınmış ve tweetleri retweet yapılmıştır. Yani hiç tanınmayan bir hesap açıldığı gün trend topic hale getirilip diğer kullanıcıların takip etmelerinin yolu açılmıştır. Popülaritesi artırılan örgüt hesabı kısa süre sonra yine örgütle irtibatlı internet sitelerinde haberleştirilmiş ve ismi duyurulmuştur. Twitter ortamında hiç tanınmayan, ilk açıldığı gün itibarı ile yüzlerce kişi tarafından takip edilen bu hesabın örgüt adına bir 'proje hesap' olduğu sonucuna varılmaktadır. Burada ters algı yapılarak bu hesabı örgüt mensuplarının zaman zaman eleştirdikleri zaman zaman da söylemlerini tekrar ettikleri ancak her iki halde de örgütün proje hesabının adını topluma duyurarak tanıtımını yaptıkları da düşünülmelidir" denildi.



"Örgüt liderinin talimatı üzerine yazılı ve görsel basında örgüt söylemleri halka duyurulmuştur"



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan şüpheliler ile birçok gazetecinin tanık ifadelerinin bulunduğu iddianamede, "Örgüt liderinin bazen açıktan, bazen üstü örtülü talimatı ile örgüt üyeleri harekete geçmektedir. Sonrasında gerek yazılı ve görsel basında gerekse internet ortamında örgüt söylemleri aynı veya çok yakın cümlelerle eş zamanlı olarak tekrar edilmekte halka duyurulmaktadır. Örgüt tarafından doğrudan suç teşkil eden konular, tespit edilemeyeceği düşüncesi ile öncelikle 'Fuat Avni' gibi sosyal medya hesaplarında dile getirilmektedir" ifadelerine yer verildi.



"Soruşturmalarda görev alan kamu görevlileri yargılanmakla tehdit edilmiştir"



Daha sonraki süreçte yazılı ve görsel medyada Fuat Avni gibi hesapların kaynak gösterilerek örgütün söylemlerinin işlendiği ve halk üzerinde algı oluşturulduğu kaydedilen iddianamede, "Ergenekon, Balyoz, 17-25 Aralık süreçlerinde olduğu gibi benzer cümleler sık sık tekrar edilerek geniş halk kitlesine ulaşılıp, toplum nezdinde örgütün yaptığı operasyonlara inandırıcılık kazandırılmış, örgütün devleti ele geçirme adına yaptığı operasyonlar 'soruşturma' gibi yasal faaliyetler adı altında lanse edilmiştir. Yine aynı yöntemlerle örgüt ile mücadele kapsamında yapılan soruşturmalar 'hukuksuzluk, eziyet, kumpas vb' nitelendirmelere tabi tutulmuş, soruşturmalarda görev alan kamu görevlileri yargılanmakla tehdit edilmiştir" denildi.



"Örgüt, elinde bulundurduğu medya organları ile ters algı operasyonları yapmıştır"



İddianamede, örgütün, elinde bulundurduğu medya organları ile ters algı operasyonları yaptığı, dizilerde örgüt mensuplarına karşı eziyet ve kumpas yapılıyormuş gibi diyaloglar işlenerek toplumda örgüt lehine sempati uyandırıldığı anlatıldı. Bu diyaloglarda örgüte karşı kumpas olarak görünen eylemlerin gerçekte örgüt mensuplarınca yapıldığının değerlendirildiği belirtilen iddianamede, "Nihayetinde örgütün amacı da bu şekilde propaganda ile algı oluşturarak, örgüt tarafından işlenecek suçlara karşı toplumda tepkiselliği yok etmek, örgütün hedefindeki kişileri itibarsızlaştırıp etkisiz hale getirmek, devlette kadrolaşmak ve devleti yönetmektir" denilerek 15 Temmuz 2016 günü örgüt tarafından gerçekleştirilip 250 vatandaşımızın şehit edildiği darbe girişiminde bu amacın en açık şekliyle görüldüğü vurgulandı.



Said Sefa 'Fuat Avni' hesabının kurucusu



İddianamede her şüphelinin eyleminin aynı ağırlıkta olmadığı, örgütün algı faaliyetlerine katılmış olmaları nedeniyle eylemlerinin "Örgüt üyeliği" olarak nitelendirildiğine dikkat çekilerek, şüpheli Said Sefa'nın ayrıca örgütün propaganda hesabının kurucusu olması ve 'abi' sıfatı ile örgüt mensuplarına sohbetler yapması nedeniyle yönetici olduğunun değerlendirildiği ifade edildi. - İSTANBUL