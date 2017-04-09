FETÖ İçindeki Hayalet Örgüt! İsimlerini Sadece Teröristbaşı Gülen Biliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ içindeki gizli yapılanmalar anlatıldı. İddianameye göre örgüt elebaşı Fetullah Gülen isimlerini sadece kendisinin bildiği 'hayalet bir yapı' oluşturdu.

AMAÇ DEVLETİ ELE GEÇİRMEK

Bu yapıda görev alanlar Gülen'den aldıkları emirleri sorgulamadan yerine getiriyor ve örgütü kontrol altında tutuyordu. FETÖ içindeki 'Devair-i Devlet' adlı diğer yapılanmanın amacı ise resmi kurumlara sızarak devleti ele geçirmekti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

15 Temmuz darbe teşebbüsünde Kartal Köprüsü'nün tutulması ve TEM Samandıra Gişeleri'nin kapatılmasına ilişkin 30'u tutuklu 117 asker hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Bülent Başar ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan 376 sayfalık iddianamede, şüphelilerin 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Silahlı terör örgütüne üye olma - örgüte üye olamamakla birlikte örgüt adına suç işleme', 'Silahla kasten yaralama' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl ile 26.5 yıla arasında değişen hapis ile cezalandırılmaları talep edildi. Çıkan olaylarda yaralanan 11 kişi iddianamede müşteki olarak yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca onaylanan iddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

HER YÖNETİCİYE İMAM TAYİN EDİLDİ

İddianamede FETÖ'nün kendi içindeki yapılanmasına dair özetle şu çarpıcı bilgiler yer aldı:

"FETÖ'nün her devlet kurumu ve kamu idaresinin içindeki resmi yöneticiye, paralel örgüt tarafından tayin edilmiş imam yöneticileri vardır. Bu örgütün önemli bir yapılanmasını 'Devair-i Devlet' yapılanması olarak ifade edilen devlet daireleri yapılanması oluşturmaktadır. Bu yapılanma bizzat Fetullah Gülen'in talimatı ile yurtiçi ve yurtdışında kurulmuştur. Örgütün kendi amaçları doğrultusunda kullanabileceği devlet kadrolarını idare eden birim, 'Devair-i Devlet' olarak adlandırılmaktadır.

Örgüt içerisinde dahi gizli olarak faaliyet yürüten bu yapılanma, örgütün faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde devlet kadroları içerisinde hâkimiyet sağlamaya çalışmaktadır. Bu yapılanma, Gülen'in yönetiminde nihai olarak kainat imamlığına ulaşma amacını hedeflemektedir. Kamu idareleri içindeki örgüt mensupları, resmi yönetici olarak hareket etmek yerine, paralel hiyerarşik, cemaat örgütlenmesinin bir ajanı gibi hareket etmektedirler.

KİŞİYE ÖZEL TALİMATLAR

Örgüt yapılanması içerisinde, örgüt üyelerinin bile bilmediği, sadece Fetullah Gülen'in bildiği ve atamasını yaptığı, hayalet bir yapılanma bulunmaktadır. Hayalet yapının görevi örgüt içerisinde oto kontrol sistemi ile yapıyı denetlemek ve bizzat Fetullah Gülen'e rapor vermektir. Bu hayalet yapı mutlak itaat ile yukarıdan gelecek olan emir ve talimatları sorgulamadan eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Bu yapı içerisinde talimatlar kişiye özel verilmektedir ve kimsenin haberi olmadan talimat yerine getirilmektedir. Bu hayalet oluşum aynı zamanda örgüt içerisinde çatlak seslerin ve örgütün düzenini bozacak kişilerin tespiti ve örgütten kısa sürede gönderilmesi görevini de üstlenmektedir."(Kaynak: Hürriyet)