Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, örgüt medyasının, yıllardır so¨zde yayın politikalarına, ideoloji ve go¨ru¨s¸lerine kars¸ı oldugˆu Cumhuriyet, Radikal ve Aydınlık gazeteleri dahil olmak u¨zere digˆer medya kurulus¸larıyla dirsek temasına gec¸tigˆinin anlaşıldığı belirtildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin ayrıntıları belli oldu.



İddianamede, FETÖ/PDY'nin, 2013 yılından itibaren tamamen kontrolden çıkarak Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve anayasal kurumlarını ortadan kaldırmayı hedeflerken, medyasının da bu amaca ulas¸ılabilmesi için u¨zerine du¨s¸en vazifeyi fazlasıyla yerine getirdiği kaydedildi. Örgüt u¨yelerinin u¨lke gu¨venligˆinin en hayati kurumlarından Milli İstihbarat Teşkilatını (MI·T) hedef haline getirerek emellerine ulas¸maya c¸alıs¸tığı vurgulanan iddianamede, kamuoyunda "MI·T tırlarının durdurulması" hadisesi olarak bilinen operasyonla ilgili detaylar ve hakikatlerin, FETO¨/PDY'nin emelleri ugˆruna, u¨lke menfaatleri ve gu¨venligˆini nasıl tehdit ettigˆi ve hic¸e saydıgˆının delili olduğu aktarıldı.



FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in 25 Eylu¨l 2013'teki "din adına is¸lenen cinayetler" konulu konuşmasının, 27 Eylu¨l 2013'te Zaman gazetesi başta olmak u¨zere örgüt medyasında genis¸ yer bulduğu anlatılan iddianamede, bu temanın, ertesi gu¨n Samanyolu televizyonunda "S¸efkat Tepe" adlı dizide "I·slamofobi" olarak is¸lendiği, 30 Eylu¨l 2013'te Zaman gazetesinde u¨lkeyi terk eden örgüt üyesi Ekrem Dumanlı'nın "I·slamofobiyadan Cemaatfobyaya" bas¸lıklı ko¨s¸e yazısında bu du¨s¸u¨nceleri destekler mahiyette ifadeler kullandığı, "Fetullah Gu¨len gu¨zellemesi" denilebilecek bu yazıda o¨rgu¨t lideri ve cemaatinin propagandası yapıldığı kaydedildi.



Dirsek teması



Örgüt medyasının, yıllardır so¨zde yayın politikalarına, ideoloji ve go¨ru¨s¸lerine kars¸ı oldugˆu Cumhuriyet, Radikal ve Aydınlık gazeteleri dahil olmak u¨zere digˆer medya kurulus¸larıyla dirsek temasına gec¸tigˆinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, 7 Aralık 2013'te gerc¸ekles¸tirilecek kumpas ve komplolarla bas¸latılacak operasyonlara dair sinyallerin Can Du¨ndar'ın 3 Aralık 2013'te Cumhuriyet gazetesindeki ko¨s¸esinde sarf ettigˆi sözlerin dirsek temasını tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kanıtladığı vurgulandı.



İddianamede, "FETO¨/PDY'nin bundan sonra gerc¸ekles¸tirecegˆi yasa dıs¸ı operasyonlar dikkate alındıgˆında, bu ifadelerin tahmin ya da o¨ngo¨ru¨ s¸eklinde kabul edilmesinin imkansız oldugˆunu normal zekaya sahip bir insan rahatlıkla degˆerlendirebilir." değerlendirmesine yer verildi.



FETO¨/PDY u¨yelerinin, so¨zde Selam Tevhid-Kudu¨s Ordusu sorus¸turmaları kapsamında yaptığı usulsüzlüklerin basın tarafından gündeme getirilmesi üzerine Zaman gazetesinin harekete gec¸tiği belirtilen iddianamede, 25 S¸ubat 2014'te "Bu andıcın hesabı sorulsun", "Hoca Efendinin Avukatı Albayrak: Bunlar kara propaganda metodu", "Suc¸lanan Savcı C¸imen, bu s¸erefsizliktir" bas¸lıklı haberlerin ic¸eriklerinde, o¨rgu¨t liderinin so¨ylemlerini su¨tunlarına tas¸ıdığı, kamuoyunda Gu¨len ve o¨rgu¨tu¨ aleyhine ortaya c¸ıkan tepkileri hafifletmeyi amac¸ladığı ve iddiaları savunan bir mu¨dafi rolu¨ oynadığı anlatıldı.



17-25 Aralık darbe teşebbüsünde Zaman gazetesi



İddianamede, 2013 yılı Nisan ortalarından itibaren FETO¨/PDY'nin medyada go¨revli u¨yelerinin bilinc¸li ve sistemli s¸ekilde 17-25 Aralık 2013'te so¨zde "yolsuzluk" adı altında gu¨ndeme getirilecek iddiaların bir kısmını sosyal medyada s¸ifreli ve imalı bir bic¸imde is¸lemeye bas¸ladığı, Mehmet Baransu, Emre Uslu, "S¸efkat Tepe" adlı dizi, Abdu¨lhamit Bilici, Bu¨lent Korucu, Zaman Gazetesi Washington Temsilcisi Ali Aslan'dan verilen örneklerle anlatıldı.



Zaman gazetesinde ko¨s¸e ve haber yazarlarının da 17-25 Aralık sürecinde olaya müdahil olarak algı mu¨hendisligˆine katkıda bulunduğu iddianamede belirtildi.



FETÖ'nün yargı ve medya ayağı el ele



İddianamede, go¨revi ko¨tu¨ye kullandıgˆı ve usulsu¨z is¸lem yaptıgˆı gerekc¸esiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararı ile go¨revden alınan FETO¨/PDY u¨yesi yargı mensuplarının da Zaman gazetesi aracılıgˆıyla kamuoyunu yanlıs¸ yo¨nlendirmeye ve toplumu kıs¸kırtmaya kalkıştığı, Zaman gazetesinin "Yolsuzluk Dosyasından El C¸ektirilen Savcı Akkas¸; Sorus¸turma Yapmam Engellendi" mans¸eti ve ic¸erigˆiyle bu konuda bir adım daha ileri gittiği kaydedildi.



FETO/PDY'nin kamudaki uzantılarının yavas¸ yavas¸ ortaya c¸ıkması u¨zerine bu o¨rgu¨tu¨ mu¨dafaa go¨revinin de Zaman gazetesine du¨s¸tüğü aktarılan iddianamede, 31 Aralık 2013'te "Paralel devlet kabul edilemez, varsa hu¨ku¨met delillerini ortaya koymalı" s¸eklindeki mans¸et ve ic¸erigˆinin bunun göstergesi olduğu, Zaman gazetesinin "Sorus¸turma yapmam engellendi" gibi mans¸etlerle algıya devam ettiği, FETO¨/PDY tarafından du¨zenlenen 17 Aralık darbe tes¸ebbu¨su¨nu¨n hemen arkasından 19 Aralık'ta Zaman gazetesinin o¨rgu¨te ac¸ık destek verdiği ifade edildi.



İddianamede, 17/25 Aralık so¨zde "yolsuzluk" operasyonlarında da hedeflerine ulas¸amayan FETO¨/PDY u¨yeleri ve medyasının daha o¨nce durdurmayı planladıkları MI·T tırları ic¸in zamanın uygun oldugˆunu ve harekete gec¸me vaktinin geldigˆini du¨s¸u¨ndükleri aktarıldı.



17-25 Aralık su¨recinden sonra polis tes¸kilatında FETO¨/PDY u¨yelerinin tasfiye edilmesi su¨reci bas¸layınca TSK, jandarma, istihbarat ve adalet tes¸kilatı ic¸erisindeki örgüt mensuplarının koordineli hareket ederek Tu¨rkiye Cumhuriyeti devleti ve hu¨ku¨metini uluslararası camia nezdinde zor durumda bırakmak amacıyla MI·T Müsteşarlığına kars¸ı kumpas giris¸iminde bulunduğu kaydedilen iddianamede, bu su¨rec¸te FETÖ/PDY medyasının etkin olarak kullanıldığı belirtildi.



İddianamede, MI·T tırlarına yo¨nelik operasyonda perde arkasında kalmayı tercih eden Zaman gazetesinin FETO¨/PDY'ye yo¨nelik operasyonların hız kazanmasıyla sahneye c¸ıktığı, 11 Nisan 2015'te Zaman gazetesinde tutuklanan komutanın, so¨zde "Mitc¸iler dedi ki; tırlar ac¸ılırsa du¨nya ayagˆa kalkar." bas¸lıklı haber yayınlandığı, haberde yer alan "...Binbas¸ı M.F. bir MI·T'c¸inin kendisine s¸unları so¨yledigˆini kaydetti: Bu tır agˆzına kadar silah dolu, egˆer ac¸ılırsa yarın hu¨ku¨met du¨s¸er, yer yerinden oynar..." s¸eklindeki ifadelerle kamuoyunun dikkatinin yeniden bu meseleye c¸ekilmek istediği, Cumhuriyet gazetesinin de 29 Mayıs ve 4 Haziran 2015'te MI·T tırlarına du¨zenlenmis¸ operasyonlara ilis¸kin go¨ru¨ntu¨leri yayınlandığı hatırlatıldı.