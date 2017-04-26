Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Momodou Badjie, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, "Türkiye devletine, milletine karşı olan her şey bize karşıdır. Türkiye hükümetine ya da milletine karşı olan kurum ya da kişinin Gambiya'da bulunmasına izin veremeyiz. FETÖ, Gambiya'da tarih oldu." dedi.



Çeşitli temasları kapsamında Aydın'a gelen Gambiya Tarım Bakanı Omar Amadou Jallow ve Büyükelçi Momodou Badjie, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretçi defterinin imzalanmasının ardından, gazetecilere açıklama yapan Vali Koçak, 2015 yılında imzalanan protokolle West Coast Bölgesi ile Aydın'ın "Kardeş kent" ilan edildiğini hatırlatarak, iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi açısından faydalı bir ziyaret olduğunu belirtti.



15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, Gambiya Cumhuriyeti'nin bu örgüte karşı Türkiye'nin yanında bir duruş sergilediğine işaret eden Koçak, "Gambiya, FETÖ okullarını ilk kapatan ülkedir. Türkiye ile ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu ve ortak hareket etme kabiliyetinin ne kadar kabiliyetli olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim." dedi.



Bakan Jallow ise Türkiye ile çok uzun zamandır ilişkilerin sürdüğünü anımsatarak, "Buraya gelmemizdeki amaç bu ilişkileri daha da ileriye taşımak. Gambiya tarımla uğraşan bir ülke. Türkiye tarım konusunda çok ileri bir ülke. Türkiye'nin bu seviyeye gelmesi için neler yaptığını biz de Gambiya olarak öğrenebiliriz. Sadece bitki üretiminde değil, diğer tarımsal faaliyetlerle de ilgilenmek istiyoruz." diye konuştu.



"FETÖ Gambiya'da tarih oldu"



Büyükelçi Badjie de ülkelerinde, FETÖ'ye bağlı birçok okulun bulunduğunu anımsatarak şunları söyledi:



"Biz oradaki okulları kapattık. Bağımsızlığımızdan beri Türkiye ve Gambiya arasındaki ilişkiler devam ediyor. Türkiye devletine, milletine karşı olan her şey bize karşıdır. Türkiye hükümetine ya da milletine karşı olan kurum ya da kişinin Gambiya'da bulunmasına izin veremeyiz. Bu olaylar çıktığında biz de bir kardeş ülke olarak böyle bir karar aldık. Onlar Türkiye'ye zarar verirken, biz onlara izin veremeyiz. FETÖ, Gambiya'da tarih oldu. Bir bilgi aldık. Maarif Vakfı, Gambiya'ya gidip, orada faaliyetler yürütecek. Kısa zamanda Maarif Vakfı'nın yetkilileri Gambiya'ya gidecekler. Buradan Türkiye halkına söz veriyoruz. Biz kardeşliğimize önem veriyoruz. Türkiye halkına zarar verenleri bu zamana kadar Gambiya'da oturtmadık. İnşallah bundan sonra bu şekilde devam edecek.

İki ülke arasında ilişkiler daha yüksek seviyeye ulaşacaktır."



Konuşmaların ardından Vali Koçak, Bakan Jallow'a içerisinde Aydın'ın yöresel ürünlerinin yer aldığı bir hediye paketi sundu.