Fetö Elebaşının Yeğeninin de Aralarında Bulunduğu 4 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi (2)

- Turgutlu Adliyesi Genel görüntüler

- Tutuklanan zanlıların valizlerinin araca koyulması

- Zanlıların araca bindirilişleri

- Tutuklanan zanlıların bulunduğu aracın adliye'den çıkışı Manisa'daki FETÖ/PDY soruşturması

Adliyeye sevk edilen FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de aralarında bulunduğu 4 zanlı tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.



Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında 6 Ocak'ta gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.



Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan FETÖ elebaşı Gülen'in ablası Nardane S'nin oğlu M.A.S'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.