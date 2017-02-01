Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi adliyeye gönderildi.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında 6 Ocak'ta gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
FETÖ elebaşı Gülen'in ablası Nardane S'nin oğlu M.A.S'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Fetö Elebaşının Yeğeninin de Aralarında Bulunduğu 4 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi adliyeye gönderildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi adliyeye gönderildi.