Fetö Elebaşının Yeğeninin de Aralarında Bulunduğu 4 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi adliyeye gönderildi.

Fetö Elebaşının Yeğeninin de Aralarında Bulunduğu 4 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi adliyeye gönderildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında 6 Ocak'ta gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ elebaşı Gülen'in ablası Nardane S'nin oğlu M.A.S'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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