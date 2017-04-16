Fetö Elebaşının Doğduğu Köy 'Evet' Dedi

Terör örgütü FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu eski ve adı Korucuk olan Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde seçmenlerin çoğunluğu 'evet' dedi.



Fethullah Gülen'in doğduğu mahallede seçmenler Şehit Burak Karakoç İlkokulu'nda sandık başına gitti. 195 seçmenden 167'si oy kullandı. 1069 nolu sandıkta oylarını kullanan seçmenlerden 108'i 'evet' derken, 57 kişi ise 'hayır' dedi. Kullanılan oylardan 2'si ise geçersiz sayıldı. - ERZURUM