Fetö Elebaşı Gülen'in Yeğeni Tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında örgütün elebaşı Fehtullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.



Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in ablası Nardane S.'nin oğlu M.A.S.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Manisa