Fetö Elebaşı Gülen'in Akrabası Yargılanıyor

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeninin kızı Şuheda Gülen ile Ebru Dursun'un yargılanmasına devam edildi.



Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgütün sözde "ev ablası" oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar Şuheda Gülen ve Ebru Dursun ile avukatları katıldı.



Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlunun kızı Şuheda Gülen, yaptığı savunmada, Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğrenim gördüğünü söyledi.



Gülen, geçen yıl 15 Temmuz'da yaz okuluna katılacağı için memleketi Erzurum'dan Kocaeli'ye döndüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:



"Yoldayken darbe girişiminden haberim yoktu. Yurt müdürü Fatma Hanım'a 'Erzurum'dan dönüyorum, yurtta kalabilir miyim?' diye sordum. Kendisi yurdun kapalı olduğunu söyledi. Ben de 'Nerede kalabilirim?' dedim. O da bana cemaat evi olarak söylediğim 'öğrenci evi var, orada kalabilirsin.' dedi. Evi tarif etti. 16 Temmuz'da tarife göre eve gittim. Eve gittiğimde 2 kişi kalıyordu. Kendimi onlara tanıttım ve o kişilerle 7 gün kaldım. O sırada bu kişilerden birisinin kursu kapanmış olduğu için eşi aldı götürdü. Diğeri de stajı bıraktı. Yalnız kaldım. Bu nedenle tekrar Fatma Hanım'la irtibata geçtim. O da beni Ebru'nun kaldığı eve yönlendirdi."



"Başka bir eve geçtik"



Söz konusu evde Dursun ile Fildişi Sahili uyruklu A.A'nın burada kaldığını anlatan Gülen, bu kişilere evde herhangi bir sorun olup olmadığını sorduğunu belirtti.



Gülen, A.A'nın evin çok ses aldığını bundan rahatsız olduğunu kendisine ilettiğini aktararak, "Yabancı olduğu için korktuğunu, ailesinin Türkiye'deki olaylardan dolayı Fildişi Sahili'ne dönmesini istediğini söyledi. İlk evde kalırken Meryem adlı kızla tanışmıştım. O geldi, 'Ben de birkaç evin anahtarı var, yurt açıldığında yurda bırakır mısın?' dedi. Kabul ederek, anahtarları aldım. Yurtla evlerin ne alakası var bilmiyorum. Benim kilit ve tornavidalardan haberim yok. Polis bizi gözaltına aldığında haberim oldu. Meryem poşette 'Ev anahtarlarının olduğunu söyledi, kilitlerden bahsetmedi.' Beni ilgilendirmediği için ben de sormadım." ifadesini kullandı.



A.A'nın evden rahatsız olduğu için anahtarları kendisine teslim eden Meryem'i arayarak bunlar arasında kendilerine uygun ev olup olmadığını sorduğunu belirten Gülen, kendisine tarif edilen, polis tarafından da gözaltına alındığı eve önce tek gittiğini söyledi.



Gülen, evin kalınacak durumda olduğunu görünce diğer kızların yanına döndüğünü ifade ederek, "Kızlardan A.A. o eve gitmeyi kabul etti. Ebru, o evin okuluna uzak olmasını gerekçe göstererek kabul etmedi. Ben ve A.A. gidecektim. Ebru da tek kalamayacağı için kabul etmek durumunda kaldı. Eşyaları toplayıp taksiyle o eve gittik. Evde gece geç saatlere kadar temizlik yaptık, sabah da gözaltına alındık. Benim sorumlu olduğum bir cemaat evi yoktur. Örgüt yöneticisi değilim." diye konuştu.



"Paraları yerden toplayarak cüzdanıma koymuştum"



Mahkeme Başkanı Yılmaz Boyraz'ın cüzdanında ele geçen dolarları sorması üzerine Gülen, "Tam hatırlayamadığım 1 dolarlar ve avrolar vardı. Amcamın kızının düğünü 1 yıl önceydi. O zaman bahşiş için yere dolarlar saçılıyordu ben de bu paraları yerden toplayarak cüzdanıma koymuştum. Bunlar o dönemden kalma paralardır." dedi.



Gülen, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock yüklemediğini, kullanmadığını savundu.



Sanıklardan Dursun da hakkındaki suçlamaları reddederek, terör örgütüne üye olmadığını ileri sürdü.



Sanık avukatları da müvekkillerinin örgüt üyesi olmadığını savunarak, tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, dijital materyallerle ilgili raporun istenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



İddianameden



Kocaeli Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunun bir tanığın "Kanarya Apartmanı'nda FETÖ'ye ait bir ev olduğu, içerisinde dokümanlar bulunduğu ve evdeki şahısların kaçmaya çalıştığı" ihbarında bulunduğu belirtiliyor.



İhbar üzerine söz konusu eve düzenlenen operasyonda Şuheda Gülen'in apartmandan çıktığı sırada, Ebru Dursun ile Fildişi Sahili uyruklu A.A'nın da evde gözaltına alındıkları kaydedilen iddianamede, adreste yapılan aramada elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları, örgüte ait çok sayıda doküman, örgüt bünyesindeki evlerin adresleri ve evlerde kalanların kimlik bilgilerinin bulunduğu bilgisine yer veriliyor.



Şuheda Gülen'in çantasından 32 evin dış kapı anahtarı, 2 adet 1 dolar, 2 tornavida ve kapı kilitleri ele geçirildiği aktarılan iddianamede, Şuheda Gülen'in ByLock kullandığını itiraf ettiği ve örgüt içerisinde sözde "büyük talebe ablası" olarak görev yaptığının tespit edildiği ifade ediliyor.





İddianamede, sanıklar hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek", "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla çeşitli oranlarda hapis cezaları isteniyor.