Fetö Elebaşı Gülen ile ABD'de Görüşmüşler

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) avukatlara yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 9'u tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.



2. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu avukatlar Ahmet Taktak (47), Akın Uzun (33), Hakan Ata (44), İlyas Özkan (48), Murat Uzun (37), Mustafa Erhan Boğur (39), Ramazan Ural (41), Turgay Balaban (44) ve avukat katibi Evliya Bingöl (44) ile tutuksuz yargılanan avukatlardan Mustafa Doğan (34), Osman Nuri Özcan (51), Vahap Ata (46) ve Zehra Gürkale (34) hazır bulundu.



Tutuklu sanık Ramazan Ural, savunmasında ABD'de Fethullah Gülen'i ziyaret ettiklerini söyleyerek, "Ziyarette ben, Hakan Ata ve Selamet Şen vardı. Tarihini hatırlamıyorum. Fethullah Gülen ile görüştük. O dönemlerde zaten kimsenin kimseyle bir sıkıntısı yoktu. Dini vecibeler için Hukuksal Bakış Derneğinde bulunuyordum. Bunların böyle olduğunu bilmiyordum, pişmanım." dedi.



Kameralarla kayıt alınan duruşmada savunmalarını yapan diğer tutuklu sanıklar, iddianamedeki suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti. Suçsuz olduklarını savunan tutuksuz sanıklar da haklarında beraat kararı verilmesini istedi.



Duruşma salonunda yaklaşık 9 saat süren savunmaların ardından mahkeme heyeti, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için müracaat eden tutuklu sanıklardan Ramazan Ural'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verdi.



Heyet ayrıca, iddianamede "avukatların imamı" olarak adı geçen firari sanık din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mehmet Ali Terim'in (40) geçen zaman içinde yakalanamadığından, aranmasına devam edilmesine hükmetti.



Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 12 Temmuz'a ertelendi.