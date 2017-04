Fetö Duruşmasında Tanık, Sanık Avukatına Kafa Attı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın sözde 'Karşıyaka eyaleti'ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de bulunduğu 14 tutuklu sanığın yargılanmasında tanık Hüseyin Sarıçiçek, sanık avukatı Tuğrul Çetin'e kafa atarak dudağını patlattı.



İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın sözde 'Karşıyaka eyaleti'ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de bulunduğu 14 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı Tuğrul Çetin, reddi hakim talebinde bulunurken, duruşmanın devam ettiği sırada lavaboya gitmek için duruşma salonun kapısından çıktıktan sonra tanık Hüseyin Sarıçiçek ile karşılaştı. Aralarında daha önce husumet olan ikiliden duruşmada tanık olarak ifade verecek olan Sarıçiçek, avukat Çetin'e kafa atarak dudağını patlattı. Polis olay sonrası araya girerken Sarıçiçek gözaltına alındı.



Sanık ve sanık avukatları tahliye taleplerinde bulundu



İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan 2'inci duruşmaya FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklu sanık Mehmet Mezher Gülen ile birlikte 14 tutuklu sanık, sanıkların avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Yoklama alındıktan sonra söz alan tutuklu sanık Abdullah Turgut'un avukatı Tuğrul Çetin, reddi hakim taleplerinde bulunduklarını ve bir önceki duruşmadan sonra UYAP üzerinden 1 Mart günü müvekkilinin tutukluluğunun devamına ilişkin kararın bozulmasını ve mahkeme heyeti ve mahkeme başkanı için reddi hakim talebinde bulunduklarını belirtti. Mahkeme heyeti talebi görüşmek üzere duruşmaya ara verdi. Mahkeme başkanı, gönderilen dilekçenin İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildiğini, sanık Abdullah Turgut'un tutukluluk itirazının reddedildiğini, reddi hakim talebinin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanmadığını, ancak kesin karar verilmesi için dosyanın kül halinde tamamen 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildiğini, sanıkların ve sanıkların avukatlarının sanıkların tutuklulukları ile ilgili sözleri soruldu. Sanık ve sanık avukatları tahliye taleplerinde bulundu.



Tanıktan sanık avukatına kafa



Tutuklu sanık Abdulluah Turgut'un avukatı Tuğrul Çetin, müvekkilinin tutukluluğuna ilişkin savunmasını yaptıktan sonra duruşma devam ederken lavaboya gitmek için mahkeme solonun dışına çıktı. Kapıdan çıkan Çetin, duruşmada tanık olarak dinlenecek Hüseyin Sarıçiçek ile karışlaştı. İddiaya göre daha önce aralarında husumet olan ikiliden görülen davada tanık olarak dinlenecek Hüseyin Sarıçiçek, avukat Tuğrul Çetin'e kafa attı. Aldığı darbe ile avukat Çetin'in dudağı patladı. Görevli polisler olaya hemen müdahale ederek ikiliyi ayırdı ve Hüseyin Sarıçiçek'i gözaltına alarak adliye karakoluna götürdü. Polislere saldırıda bulunan kişiden şikayetçi olduğunu söyleyen avukat Çetin, duruşmanın devam ettiğini, duruşma bitiminde karakola giderek şikayetini yazılı olarak vereceğini söyledi. Avukat Tuğrul Çetin, daha sonra duruşma salonuna girerek duruşmayı takip etti.



Reddi hakim talebi değerlendirilecek



Sanık avukatların savunmalarından sonra mahkeme heyeti ara verdi. Aradan sonra mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için dosyanın 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verip duruşmayı eylül ayına erteledi.



Olayın geçmişi



İzmir'de FETÖ/PDY'nin sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgütün 'okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu' olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmış, 14'ü tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, tutuklu 14 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, yeğen Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçlamasıyla 22,5 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. - İZMİR