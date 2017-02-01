Fetö'den Yargılanan Polisler Suçlamaları Kabul Etmedi

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 1'i emekli emniyet müdürü 10 polis suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme 10 polisin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan 1 emniyet müdürü 10 polis bugün ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Emniyet Müdürü Abdurrahman Kadir Demir ve polis memurları; Ömer Altunbaş, Kadir Kağnıcı, Halit Yalvaç, Mehmet Hanifi Uğurtay, Refik Yılmaz, Sabit Berk, Kadir Çelik, Mehmet Demir ve Sait Özuğur tek tek ifade verdi. Sabah saatlerinde başlayan mahkeme saat 17.00 sıralarında son buldu. Tutuklu sanıkların tamamı savunmalarında Bylock haberleşme programını kullanmadıklarını iddia etti. Emekli emniyet müdürü Abdurrahman Kadir Demir savunmasında, "İddianamede 'ByLock' kullanmam dışında bir somut delil yok. Bylock ile ilgili savunma yapmam zor. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. 14 yıldır bu hattımı kullanıyorum. 'ByLock'u gözaltı ve tutukluluk dönemimde öğrendim. Bilmediğimiz bir konu ilgili araştırma yapmaya başladık. 'ByLock' internet üzerinden haberleşmeye yarayan ve internetten indirilebilir bir programmış" dedi.



"26 SENELİK MESLEK HAYATIMDA ADALET ARADIM"



Demir, 26 yıl polislik yaptığını bu süre içerisinde sadece adalet aradığını anlatırken, şöyle devam etti:



"Adalet gerçekleşmezse devlet yıkılır. Ben dosya içerisindeki delile bakarım. İddianameye baktığımızda somut bir delil yok. Tersine mühendislik şeklinde bir iddianame var. İddianameye baktığımda dehşete kapıldım. Hakim kararı olmadan bilgisayar ve teknoloji delilleri incelemez. Deliller abone trafik bilgileri olarak inceleniyor. Telefon hattımda Bylock olduğuna dair herhangi bir delil yoktur. Delillerin delil olabilmesi için yönetmeliği uygun olması gerekir. MİT delil toplayacak bir kurum değildir. Deliller hukuka uygun elde edilmiş deliller değildir. Usulüne uygun elde edilmemiş delil değiştirilmeye açık bir delildir. Delilin güvenliği hakkında şüpheler var. Telefonda nihayetinde bir bilgisayar. Uzaktan müdahaleye açık bir sisten. Eğer uzaktan yüklenmişse bilemem. Örgüt mensupları Bylock kullanmış olabilir. Ama her kullanan örgüt mensubu mudur? Bunları bilmiyoruz. Tahliyemi istiyorum."



Mahkeme heyeti, dijital materyallerin inceleme raporunun beklenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - İzmitkocaeli