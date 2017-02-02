Fetö'den Yargılanan Polis Memuru: "Ne Bylock Kullandım, Ne Evlerinde Kaldım"

Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan polis memuru mahkemedeki ifadesinde, "Ne Bylock kullandım, ne evlerinde kaldım" diyerek suçlamaları reddetti.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, meslekten ihraç edilen polis memuru Ersin Ç. hakim karşısına çıktı. Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan eski polis memuru, örgütün haberleşme programı Bylock'u kullanmadığını iddia ederek, suçsuz olduğunu söyledi. Sanık Ersin Ç., "20 yıllık polis memuruyum. Namusum ile şerefim ile devletime hizmet ettim. 15 sene Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptım. Örgütün haberleşme programı olduğu iddia edilen Bylock'u gözaltına alındığımda öğrendim. 2004 yılında Kastamonu'da görev yaparken bir mülk almak istedim. Evimin tapusu mülk aldığım şirketin üzerine idi. Tapu için şirket bana Bank Asya ile anlaşmalı olduğunu ve krediyi oradan çekebileceğimi söylemişti. Kredi borçlarımın bitmesine yakın televizyonlarda Bank Asya ile ilgili haberleri gördüm. Ailemin de yardımı ile Bank Asya'ya olan bütün borcumu ödeyip hesabımı kapattım. Bank Asya ile ev kredisi dışında hiçbir maddi alışverişim olmamıştır. Bylock denilen programı hiç kullanmadım. Ne ben, ne ailem FETÖ'nün hiçbir kuruluşuna gitmedi. Evlerinde kalmadım" dedi.



Mahkeme heyeti, Bylock konusunda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı 21 Mart 2017 tarihine erteledi. - KOCAELİ