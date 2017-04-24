FETÖ'den Yargılanan 32 Er Tahliye Edildi
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin soruşturmada 32 er tahliye edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun, Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 32 erin tahliyesini talep etti.
GÖRÜNTÜLER İZLENDİ
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen savcı Coşkun, darbe girişiminde yer almadığı tespit edilen erler için nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurdu.
32 ERE TAHLİYE
Talebi değerlendiren hakimlik, erlerin tahliyesine karar verdi.
Tahliye edilen erlerin FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 28. Mekanize Piyade Tugayından zırhlı araçlarla Jandarma Genel Komutanlığına gelen grubun içinde yer aldığı öğrenildi.