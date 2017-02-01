Fetö'den Tutuklu Polis Memuru; "Vatan Hainliği ile Suçlanmak Beni Çok Üzüyor"

FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Ö.A hakim karşısına çıktı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan polis memuru Ö.A hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan polis memuru Ö.A örgütün haberleşme programı Bylock'u kullanmadığını iddia ederek suçsuz olduğunu söyledi.



Duruşmada konuşan Ö.A, "Suça istinaden bana yöneltilen cep telefonu numarasını ben kullanmadım. Kullandığım operatör tarafından kamu çalışanı tarifesi kapsamında bana 5 tane hat verildi. Numara üzerinde Bylock çıkan hat ablam N.K'ya aittir. Kendisi öğretmen olup Denizli'de ikamet etmektedir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Gözaltına alındığım güne kadar örgütün haberleşme programı olduğu iddia edilen Bylock hakkında en ufak bir bilgim yoktu. Benim bu terör örgütü ile hiçbir bağım yoktur. Vatan hainliği suçlaması ile yargılanmam bir polis memuru olarak beni çok üzüyor. 15 Temmuz'da darbenin olduğu gün evimde istirahatte idim. Ancak hemen karakolla bağlantıya geçip yeniden göreve çıktım. Aralıksız saatlerce görevde oldum. EDOK'tan yola çıkan tankları durduran ekibin de içindeydim. O günden sonra yaklaşık 50 saat görevde kaldım. Yaklaşık 170 günden beri kullanmadığım bir cep telefonu hattı yüzünden tutuklu bulunmaktayım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Kararını veren mahkeme heyeti. Delillerin toplanmamış olması, sanık Ö.A'nın cep telefonu HTS kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı 28 Mart 2017 tarihine erteledi. - KOCAELİ