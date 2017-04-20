Fetö'den Tutuklu Niğde Eski Alay Komutanı Karşısına Çıktı

Niğde'de FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'Terör örgütüne üye olma', 'Suç delillerini gizleme', 'Resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla hakkın dava açılan Niğde eski İl Jandarma Komutanı İbrahim Taşkın hakim karşısına çıktı.



Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan cezaevinde tutuklu olan sanık Niğde eski Jandarma Komutanı İbrahim Taşkın ve avukatları hazır bulundu. Cemaatle okul yıllarında tanışan Taşkın, "Okul yıllarında namaz kılan biriydim cemaatle tanıştıktan sonra açıktan namaz kılmanın yanlış olduğunu okuldan atılabileceğimi ve tuvalette gizli abdest almamı ve namazımı açıktan kılmamam gerektiğini söylediler. Bazen içki içmemi söylüyorlardı. Evlenme konusunda ise yüzbaşı rütbesine kadar evlenmemize karşı oluyorlardı. Psikolojik baskılardan bir tanesi de eşimin başı kapalı olmasına rağmen cemaat mensubu kişiler eşimin başını açmadığı takdirde meslekten atılacağımı ima ediyorlardı. Eşimle bunu konuşarak eşimin başını açmak zorunda kaldık" dedi.



"ByLocku Cafer Kod isimli kişi yükledi"



ByLock programını telefonuna, Van ilinde görevli iken Cafer kod isimli kişinin yüklediğini söyleyen Taşkın, "İlk zamanlar ankesörlü telefonla görüştük daha sonra Cafer Kod adlı kişi daha sonra ankesörlü telefonla konuşmanın zor olduğunu söyleyerek bana ByLock yükledi. Cemaat bana Namık kod adı verdi ama görev yaptığım yerlerde cemaat mensupları bu ismi bilmiyordu. Bu ismi kullanmadım. Görev yaptığım yerlerde bazen cemaat mensuplarıyla evlerde ve çay bahçelerinde buluşurdum. Bana Fetullah Gülen'in CD'lerini verirlerdi" dedi.



Taşkın, 15 Temmuz gecesinde ise isminin sıkıyönetim listesinde gördüğünü daha önceden kendisine haber verilmediğini ifade etti.



Mahkeme heyeti, Taşkın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Haziran'a erteledi. - NİĞDE