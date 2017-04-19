Fetö'den Tutuklu İşadamının Alacağını Hileyle Tahsile Çalışan 5 Kişi Yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı M.O.'nun, 646 bin liralık alacağını hileli yolla tahsil etmeye kalkıştıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tutuklu işadamı M.O.'nun, Erciyes Üniversitesi'nden alacağı 646 bin lirayı, yine FETÖ/PDY ile irtibatlı kişilerin hileli yolla tahsil etmek istediği ihbarı üzerine harekete geçti. İşadamı M.O.'yu borçlu gibi gösteren senet düzenlenip, ardından icra yoluyla Erciyes Üniversitesi'nden alacağını tahsil etmeye kalkışan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



Hileli yolla işadamı M.O.'nun alacağını tahsil etmeye kalkıştıkları iddiasıyla N.N.E., T.Y., A.K. ve F.A. ile bu kişilerin görevlendirdiği M.B. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturması sürüyor. - Kayseri