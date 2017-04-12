Fetö'den Tutuklanan Subayın Öğretmen Eşine Gözaltı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanan Kurmay Binbaşı Y.R.'nin öğretmen eşi 36 yaşındaki H.R, FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri, bugün saat 16.00'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan H.R.'yi evinde yakaladı. Marmaris İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmen İken açığa alınan H.R.'nin ev ve otomobilinde arama yapıldı. Bilgisayar, cep telefonları, çeşitli belge ve kitaplara el konuldu. Gözaltına alınan H.R., emniyete götürüldü. H.R.'nin kocası Kurmay Binbaşı Y.R'nin, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görev yaparken 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla açığa alınıp, 27 Aralık 2016'da gönderildiği Ankara'da, tutuklandığı belirtildi. - Muğla