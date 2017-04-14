Fetö'den Tutuklanan İş Adamları Tutuklu Yargılanmaya Devam Edecek

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladığı iddiasıyla tutuklanan ünlü iş adamları Abdullah Kavuk, Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi ile tutuksuz sanık Metehan Kavuk'un yargılanmasının 3'üncü gününde, mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, savcının tutuksuz yargılanan sanık Metehan Kavuk'un tutuklanma talebinin reddine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya; tutuklu sanıklar Abdullah Kavuk, Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi, tutuksuz sanık Metehan Kavuk, sanık avukatları ve sanık yakınları katıldı. Çarşamba başlanan yargılamada sanıkların ifadeleri alınırken dün tanıkların ifadesi alınmıştı. Duruşmanın üçüncü gününde sabah gizli tanıkların ifadeleri, başka bir ortamdan SEGBİS (sesli görüntülü bilişim sistemi) ile alındı.



Savcı, Metehan Kavuk'un tutuklanmasını talep etti



Sabahki oturumda gizli tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti öğle arası için ara verirken, öğleden sonra duruşma devam etti. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında, dijital verilerin incelenmesi, inceleme sonucunun beklenmesi, bilirkişinin hazırladığı raporunun sorulması, sanıkların mal varlıklarını ve ortağı oldukları mal varlıklarını terör örgütüne aktarıp aktarmadıklarının belirlenmesi için yazının beklenmesine, sanıkların ortağı olduğu şirketlerinin kayyumun atamasının kaldırılmasına yönelik taleplerin reddine karar verilmesi, tutuksuz sanık Metehan Kavuk'un tutuklanmasına karar verilmesi, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.



Beraatlarını talep ettiler



Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti sanıklara söz verdi. Tutuksuz sanık Metehan Kavuk, "Ben hala neden buradayım anlamıyorum. Suçsuz yere 7 ay hapis yattım. Tanıklarda biri benim milletvekili adayı olduğumu söyledi. Ben apolitik bir insanım, böyle bir girişimim olmadı. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum" dedi.



Tutuklu sanık Abdullah Kavuk ise, "Ben bu cemaatin ne üyesi olum ne de yöneticisi oldum. Kimseden emir aldım kimseye de emir vermedim. Çocuklarımı cemaatin okullarına dahi göndermedim. Ben her zaman devletimin yanında oldum. Şirketim üzerindeki kayyumun kaldırılmasını ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



Sanık Ahmet Küçükbay ise, "17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'nün derneklerinden istifa ettim. Her zaman devletimizin yanında olduk. Tahliyemi ve şirketlerim üzerindeki kayyumun kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.



Sanık Metehan Kavuk'un avukatları savcının tutuklanması yönünde verdiği mütalaasını reddederken, tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyesini, şirketlerinin üzerinde bulunan kayyumun kaldırılmasını talep etti.



Savcının tutuklama talebi reddedildi



Mahkeme heyeti karar için yaklaşık yarım saat ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti; tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Metehan Kavuk'un tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Sanıkların şirketleri üzerindeki kayyumun kaldırılması talepleri reddedilirken, eksikliklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



Olayın geçmişi



İzmir'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, ünlü iş adamları Orkide Yağları ve Küçükbay Şirketler Grubu sahibi olan Ahmet Küçükbay, Kavuklar Şirketler Grubu sahibi ve Gediz Üniversitesinin eski Mütevelli Heyet Başkanı Abdullah Kavuk ile oğlu Metehan Kavuk, Şeref Kuyumculuk'un sahibi Şeref Sipahi tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı Zafer Dur, dört önemli isimle ilgili soruşturma dosyasını ayırdı ve savcı iş adamları hakkında hazırlanan iddianameyi İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanan iş adamları hakkındaki 168 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, 4 iş adamına 10 ile 15 yıl arasında ceza verilmesi istendi. İddianamenin kabul edildiği gün Metehan Kavuk dosya üzerinden görülen dava ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İZMİR