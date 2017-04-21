Fetö'den Sorgulanan Baro Başkanı, Adliyeye Hibe Edilen Güvenlik Sistemini Söktürdü

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Vahit Bağcı, baronun geçen yıl Kahramanmaraş Adliyesi'ne hibe etiği güvenli geçişi sağlayan 2 araç plaka tanıma sistemini söktürerek geri aldı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün avukatlar yapılanmasına yönelik mart ayında düzenlediği operasyonda aralarında Vahit Bağcı'nın da bulunduğu 22 avukat gözaltına alındı. 11 avukat tutuklanırken, Bağcı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ederken Bağcı, kendisini sorgulayan Cumhuriyet Savcısı N.K. hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na suç duyurusunda bulundu.



GÜVENLİK SİSTEMİ SÖKÜLÜP TUTANAKLA BAROYA TESLİM EDİLDİ



İddiaya göre Bağcı, son olarak geçen yıl Kahramanmaraş Barosu tarafından adliyeye hibe edilen plaka tanıma kamerası olan güvenlik sisteminin geri verilmesini istedi. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dün biri adliye girişinde diğeri de avukat otopark girişinde olan sistemleri sökerek bir tutanakla Kahramanmaraş Barosu'na teslim etti.



Vahit Bağcı ayrıca sistem söküldükten sonra çekilmiş adliyenin girişini gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından "Adliye açıldığı tarihten bugüne kadar avukat otoparkı olarak kullanılan alan bugünden itibaren Başsavcı İlker Yazıcı'nın talimatıyla avukatlara kapatılmıştır" notuyla paylaştı. Bağcı ayrıca, paylaşımında konunun Adalet Bakanlığı'na da taşınacağını belirtti.



YAZICI: KAPIMIZ AVUKATLARIMIZA AÇIK



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ise sistemin baro tarafından kurulduğunu ve onlardan gelen talep üzerine sökülerek baroya iade edildiğini belirtti. Başsavcı Yazıcı, "Hadise tamamen bizim dışımızda Baro Başkanı'nın aldığı bir karar. Baro Başkanı niçin böyle bir karar aldı bilemiyorum ama avukat meslektaşlarımıza kapımız zaten açık. Hiçbir avukat meslektaşımızın adliye bahçesine giriş çıkışıyla ilgili kısıtlama sınırlama yok. Sadece güvenlikli geçiş kartı olması kaydıyla. Güvenlik geçiş kartı sisteme tanımlı olan araçlarla hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu.



İlker Yazıcı ayrıca, adliye bahçesinde vatandaşların oturabileceği alan olmaması nedeniyle otopark olarak kullanılan iki bölümü araç girişine kapatarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle yapılan çevre düzenlemesinin ardından vatandaşlara açıldığını söyledi.



- Kahramanmaraş