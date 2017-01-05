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Fetö'den İlk Mahkumiyet Verildi
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Fetö'den İlk Mahkumiyet Verildi

Türkiye'de FETÖ üyesi komutanlara ilk ceza Erzurum'da verildi.

Fetö'den İlk Mahkumiyet Verildi

Türkiye'de FETÖ üyesi komutanlara ilk ceza Erzurum'da verildi.

Kaynak: Dunya.com

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