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Fetö'den İhraç Edilen Hakimere 10'ar Yıl Hapis
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Fetö'den İhraç Edilen Hakimere 10'ar Yıl Hapis

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında meslekten ihraçlarına karar verilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'den İhraç Edilen Hakimere 10'ar Yıl Hapis

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında meslekten ihraçlarına karar verilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Dunya.com

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