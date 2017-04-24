Fetö'den İhraç Edilen Hakimere 10'ar Yıl Hapis
15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında meslekten ihraçlarına karar verilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.
15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında meslekten ihraçlarına karar verilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Dunya.com
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