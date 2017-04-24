Fetö'den İhraç Edilen 6 Memur Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında mesleklerinden ihraç edilen 6 memur, 1 kadın ve 2 çocukla birlikte Yunanistan'a kaçmak isterlerken, Edirne'nin Meriç İlçesi'nde sınırda devriye gezen askerler tarafından yakalandı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı bulunan 6 memur, beraberinde 1 kadın ve 2 çocukla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askerleri Meriç İlçesi'nin Serem Köyü'nde sınırda devriye görevi yürütürken, 6 erkek, 1 kadın ve 2 çocuğu Yunanistan'a kaçmak isterken yakaladı. Şüphelilerin yapılan soruşturmasında 6 erkeğin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında devlet memurluğundan ihraç dildiği ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. - Edirne