Fetö'den Gözaltına Alınan İşadamı, Tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı, İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Kastamonu'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kastamonu'nun önde gelen işadamlarından Mustafa V., Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 Nisan Pazar günü akşamı İstanbul'da yakalandı. İstanbul'dan Kastamonu'ya getirilen işadamı Mustafa V., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca ifadesi alınan Mustafa V., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU