Fetö'den Gözaltına Alınan Eski Beytüşşebap Kaymakamı Tutuklandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, 14 gün sonra Tokat Adliyesine sevk edildi. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Güntepe, tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Güntepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.