FETÖ'den gözaltına alınan askerler adliyede



SAMSUN - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının Samsun jandarma ayağına yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Samsun merkezli Giresun, Malatya, Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul, Trabzon ve Kastamonu'nun bulunduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplamda 15 ayrı adrese yapılan operasyonda "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock isimli uygulamanın kullanıcısı oldukları" ileri sürülen teğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbelerindeki toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1 kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.