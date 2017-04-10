Fetö'den Gözaltına Alınan 3 Avukat, Adliyeye Gönderildi

– KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 avukat, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan avukatlar Funda Aydın, Ali Osman Turgut ve Bekir Sıddık Çelik, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğe getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



- Kayseri