Fetö'den Gözaltına Alınan 3 Akademisyen Adliyede (2)

TUTUKLANDILAR



Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görev yapan ve FETÖ/PDY üyelerinin kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen Yrd. Doç. Yakup Keskin, Yrd. Doç. Ali Ekin ve Tıp Fakültesi'nden Uzm. Dr. Coşkun Kaya, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.