Fetö'den Gözaltına Alınan 23 Kişiden 5'i Adliyede

Samsun'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 5'i polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Kırklareli, Samsun'un merkez ilçeleri ile Terme ve Çarşamba ilçelerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 gün önce 22 ekip ve 90 polisin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlemiş, toplam 23 şüpheliyi gözaltına almıştı.



Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. 18 kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN