Fetö'den Gözaltına Alınan 21 Öğretmen Adliyede

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele ekipleri (TEM) tarafından gözaltına alınan 21 öğretmen, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve ByLock programı kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 21 öğretmen, Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Aramalarda adreslerinde bulunamayan 9 öğretmen hakkında da yakalama kararı çıktı.



- Kayseri