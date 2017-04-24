Fetö'den Gözaltına Alınan 18 Kişi Adliyede

SAMSUN merkezli 2 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişi bugün adliyeye sevk edildi.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan A.T, H.Ö.K, A.Y, N.A, H.K, M.B, M.Y, M.U, B.K, A.A, T.A, B.T, K.U, A.K, B.Ş, H.Ş, N.B. ve Y.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlenen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



- Samsun