Fetö'den Gözaltına Alınan 18 Kişi Adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kapatılan Kimse Yokmu Derneği'nin gözaltına alınan 18 eski yöneticisi bugün adliyeye sevk edildi. 18 şüpheliden Ali Akgül, Bekir Tuncer ve Kerem Uçan, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 15 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.