Fetö'den Gözaltına Alınan 17 Asker Adliyeye Sevk Edildi

Tekirdağ merkezli 15 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 85 askerden 17'si adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 85 kişi gözaltına alınmıştı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 85 askerden 17'sinin daha emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ