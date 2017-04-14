Fetö'den Gözaltına Alınan 11 Adliye Çalışanı Serbest

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 İzmir Adliyesi çalışanından 11'i savcılık talimatı ile serbest kaldı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada, aralarında İzmir Adliyesinde görevli zabıt katiplerinin de bulunduğu 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. İzmir merkezli olarak Menemen, Aliağa ve Foça'nın yanı sıra Konya, Gaziantep ve Samsun'da yürütülen eş zamanlı operasyonda 26 kişiden 24'ü gözaltına alınmıştı. Operasyonda gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanan ve İzmir Adliyesinde görev yapan 11 kişi, savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, hakkında yakalama kararı bulunan hala yakalanamayan 2 şüphelinin aranmasına devam ettiği bildirildi. - İZMİR