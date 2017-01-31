Fetö'den Gözaltına 1 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, adliyeye sevk edildi.

Fetö'den Gözaltına 1 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, adliyeye sevk edildi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, geçen Pazartesi günü sabah saatlerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı 'Bylock' kullandığı öne sürülen 35 yaşındaki M.A.K'yı gözaltına aldı.

Dalaman Havalimanı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - Muğla

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