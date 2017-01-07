Fetö'den Aranan Şüpheli, İslahiye'de Yakalandı

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan S.E. Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde yakalandı.



İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi yakınlarında yaptığı rutin yol kontrolü sırasında durdurduğu bir araçtaki S.E.'nin kimliğini kontrol etti. Yapılan incelemede, FETÖ terör örgütü üyesi olma suçundan arandığı saptanan S.E. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen S.E. tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep