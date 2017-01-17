Fetö'den Aranan Komiser Yardımcısı Yol Kontrolünde Yakalandı

Van'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan ve aranan komiser yardımcısı Antalya'nın Alanya ilçesindeki yol kontrolünde yakalandı.



FETÖ/PDY darbe girişimi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'de görev yaptığı sırada açığa alınan ve ardından da Van'da başlatılan FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında gözaltı çıkarılan komiser yardımcısı Ali Umut Y., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde ilçe girişinde yaptığı rutin yol kontrolü sırasında bir otomobilde yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheli Ali Umut Y., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA