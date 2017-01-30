Fetö'den Aranan Kadın Doğuma Gidince Yakalandı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde FETÖ'den aranan Fadime G., doğum için gittiği hastanede yakalandı. Doğumu bekleyen polis, daha sonra kadını gözaltına aldı. 1 günlük bebeğiyle adliyeye sevk edilen Fadime G., polis gözetiminde tedavisinin sürmesi için yeniden hastaneye gönderildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ev hanımı Fadime G., dün öğle saatlerinde doğum için Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Fadime G.'nin bilgilerinin hastane sistemine girilmesiyle birlikte harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri hastaneye gitti. Doğumu bekleyen polis, dün gözetim altında tuttuğu Fadime G.'yi bugün hastaneden taburcu olmasının ardından gözaltına aldı.



Polis merkezinde ifadesi alınan Fadime G., ardından adliyeye sevk edilirken, 1 günlük kız bebeğini de bir yakını getirdi. Mahkemeye çıkarılan kadın, tedavisi için tekrar hastaneye gönderildi. Fadime G.'nin polis gözetiminde yapılacak tedavisi sonrası mahkemeye sevk edileceği belirtildi. - Antalya